Об этом рассказали СМИ сотрудники компании

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Как сообщили журналистам нескольких западных изданий сотрудники Twitter, купивший компанию эксцентричный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск теперь передвигается по офису в сопровождении двух грозно выглядящих охранников. По словам нескольких разработчиков, телохранители бизнесмена выглядят «высокими» и «крепко сложенными», как стереотипные громилы из голливудского фильма.

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Случай Маска не уникален – многие технологические компании тратят значительные средства на предоставление охраны высшим руководителям. Тем не менее, ранее Илон передвигался по офису Twitter без телохранителей. Как предполагают некоторые журналисты и комментаторы в соцсетях, миллиардер может с недоверием относиться к части сотрудников компании, предполагая, что кто-то мог затаить на него обиду из-за массовых увольнений и жестких требований, поскольку посторонние люди в здание попасть не могут. Ранее обеспокоенность за физическую безопасность своего сына в интервью выражал отец Илона, Эррол, хотя и уточнял, что его защищает большое количество охранников.