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Благодаря данным, опубликованным на сайте китайского регулятора TENAA, а также дополнениям от проверенного инсайдера Digital Chat Station, большая часть характеристик готовящегося к релизу смартфона Realme GT Neo 5 Lite стала известна общественности. Судя по предварительным спецификациям, девайс будет относиться к среднему или продвинутому сегменту.
В основу устройства ляжет SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1 или Gen 2, также модель получит расположенный под экраном сканер отпечатков пальцев. Крупный 6.74-дюймовый OLED дисплей будущей новинки может похвастаться разрешением FullHD+ и повышенной частотой обновления – 144 Гц. Сообщается и о том, что аппарат получит тройную основную камеру на 64, 8 и 2 Мп и одиночную фронтальную на 16 Мп. Аккумуляторная батарея будет достаточно емкой – 5500 м*Ач, а мощность зарядки составит 100 Вт. В качестве программной основы выступит ОС Android 13 с интерфейсом Realme UI 4.0.
Ожидаемая стоимость новинки составляет менее 300 американских долларов, при этом в каких именно модель будет выпускаться конфигурациях, а точнее, с каким объемом оперативной памяти и места на флеш-накопителе – пока неизвестно. По мнению экспертов, смартфон будет весьма конкурентоспособным и наверняка найдет своих покупателей, потеснив в рейтингах продаж некоторые конкурирующие решения.