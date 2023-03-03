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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Раздачи Atomic Heart на Рутрекере переадресуют пользователей на страницу покупки игры в VK Play
Вероятно, это своеобразная рекламная кампания
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Вышедшая 21 февраля игра Atomic Heart произвела положительное впечатление на большинство игроков и обозревателей, при этом взломать проект пока никому не удалось – на торрент-трекерах доступна лишь предрелизная Dev-версия. Сегодня же, 3 марта, раздачи упомянутой версии на популярном торрент-трекере Rutracker, заблокированном в России, стали переадресовывать пользователей на страницу покупки игры в магазине VK Play.

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Как предполагают интернет-пользователи, вероятно, компания VK решила провести своеобразную рекламную акцию, заплатив владельцам Rutracker. Если это действительно так, то действия фирмы можно считать очередным подтверждением, что блокировка самого известного русскоязычного торрент-трекера провалилась – тем более, им по-прежнему пользуются десятки миллионов пользователей. При этом некоторые комментаторы, поддерживающие пиратство, восприняли сложившуюся ситуацию как тревожный сигнал и осудили вероятное сотрудничество проекта с правообладателем, предположив, что в дальнейшем площадка может начать раскрывать данные авторов раздач по поступающим запросам. Скорее всего, уже сегодня журналисты обратятся к VK за комментариями, и уточнят, действительно ли компания закупила рекламу на заблокированном в России ресурсе, а пока остается лишь строить предположения.

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#игры #atomic heart #реклама #пиратство #vk play #rutracker
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Жил я в Берлине как-то, и вижу едет mercedes, А там битурбо, я я его пешком обогнал
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11:55
64 серия intal достаточное цена хорошая а 5248 не нужен. Кильманде очень хорошая платформа и подойдёт для всех но только у кого нету денег, а если деньги есть покупай бунга-га бунга-га
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