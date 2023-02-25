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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Топовая оперативная память DDR5-7800 подешевела в одном из магазинов РФ
Несмотря на ослабление курса рубля
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Когда оперативная память DDR5-7800 в середине января только появилась в отечественной рознице, комплект из пары модулей по 16 ГБ каждый предлагался не менее, чем за 40 тысяч рублей, при том, что курс доллара тогда составлял менее 70 рублей. Сейчас же российская национальная валюта несколько ослабла, тем не менее, расширение ассортимента вынуждает ритейлеров снижать цены.

Так, набор DDR5-7800 Team T-Force Delta RGB 32 ГБ на обладающих отличным разгонным потенциалом чипах Hynix A-Die в настоящий момент можно приобрести за 35 тысяч рублей. А комплект DDR5-7800 G.Skill Trident Z5 RGB с более низкими таймингами предлагается в осуществляющем доставку по всей России московском магазине «Регард» за 37 тысяч, хотя в середине января стоил 41 тысячу.

Пользователям, которым не требуются максимальные частоты «из коробки», стоит присмотреться к наборам DDR5-7200, например, Team T-Force Delta RGB. Они основаны на все тех же чипах Hynix A-Die, хотя, возможно, не таких отборных. Еще дешевле, за 21-22 тысячи, можно взять комплект DDR5-6800, но он базируется уже на чипах M-Die, которые разгоняются несколько хуже, чем A-Die. В целом же ассортимент ОЗУ стандарта DDR5 в российских магазинах за последние месяцы заметно увеличился.

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#ddr5 #оперативная память #цены #зероновости #ddr5-7800
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penman
23:08
Только дураки могут верить в такую ​​ложь кремлевского режима.
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Yurchik
23:08
Обряд экзорцизма проводят?
Для защиты от российских ракет на Украине начали рисовать соляные кресты прямо на земле
Ezdiumno
23:07
За укропский этой шлюхе не платят. Америкосы платят за загаживание только наших форумов.
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
Ezdiumno
23:06
100%. И даже ты, безмозглый, это прекрасно понимаешь. А тут стараешься, пока тебе ципсо бабки платит. Шлюха продажная. :))
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
Ezdiumno
23:05
Не прошмандовки, а пpocтитyтки америкосские. :))
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
MaxA
23:04
Ну ты-то знаешь у себя с дивана в Кукуево ))))
Украина решила отгородиться от России и Белоруссии 2-километровой минной полосой вдоль границы
Ezdiumno
23:04
Ваша техника теперь только та, которую вам америкосы кинут вместо того, чтобы в металлолом отправить. А вы, чмыри, рады со своей лелто-пидopcкой тряпкой бежать. :))
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
Mr. Night
23:04
Маэстро, грохни уже его!
Зеленский остался недоволен десятым пакетом антироссийских санкций ЕС и потребовал их усиления
Ezdiumno
23:01
Молчи уж, не мозорься раб америкосский. У тебя даже стианы не осталось. Все америкосам продал, а они тебя даже с оплатой кинули. :))
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
Николай Замега
22:52
О боже, этого же никто не знает
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