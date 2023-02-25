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Когда оперативная память DDR5-7800 в середине января только появилась в отечественной рознице, комплект из пары модулей по 16 ГБ каждый предлагался не менее, чем за 40 тысяч рублей, при том, что курс доллара тогда составлял менее 70 рублей. Сейчас же российская национальная валюта несколько ослабла, тем не менее, расширение ассортимента вынуждает ритейлеров снижать цены.
Так, набор DDR5-7800 Team T-Force Delta RGB 32 ГБ на обладающих отличным разгонным потенциалом чипах Hynix A-Die в настоящий момент можно приобрести за 35 тысяч рублей. А комплект DDR5-7800 G.Skill Trident Z5 RGB с более низкими таймингами предлагается в осуществляющем доставку по всей России московском магазине «Регард» за 37 тысяч, хотя в середине января стоил 41 тысячу.
Пользователям, которым не требуются максимальные частоты «из коробки», стоит присмотреться к наборам DDR5-7200, например, Team T-Force Delta RGB. Они основаны на все тех же чипах Hynix A-Die, хотя, возможно, не таких отборных. Еще дешевле, за 21-22 тысячи, можно взять комплект DDR5-6800, но он базируется уже на чипах M-Die, которые разгоняются несколько хуже, чем A-Die. В целом же ассортимент ОЗУ стандарта DDR5 в российских магазинах за последние месяцы заметно увеличился.