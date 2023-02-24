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Как сообщил известный аналитик Минг-Чи Куо, специализирующийся на «яблочной» технике, компания Apple работает не только над своей первой гарнитурой дополненной реальности, которая будет полноценно представлена летом, но и над ее второй, улучшенной версией, дебют которой ожидается в 2025 году. При этом модель второго поколения может выйти сразу в двух вариантах – базовой и продвинутой. Согласно сведениям специалиста, в их создании и производстве принимают участие компании Luxcaseict и Foxconn.
Если верить слухам, VR/AR гарнитура Apple будет стоить дорого – от 3 до 5 тысяч долларов. Впрочем, инсайдеры говорят и о впечатляющих технических характеристиках, включающих в себя два 4K-дисплея (по одному на каждый глаз), а также большое количество продвинутых датчиков и камер. Что же касается ПО – интерфейс будет схожим с тем, что предлагается в операционной системе iOS. Несмотря на летний анонс, в продажу девайс, вероятно, поступит только в третьем квартале, вместе с iPhone 15. Гарнитура второго поколения, выпуск которой может состояться в 2025 году, будет более доступной по цене, особенно в базовой версии, что позволит компании из Купертино реализовать больше экземпляров.