Постепенно растут и предлагаемые ими тарифы

Как пишет издание «Коммерсант», в России выросла популярность сервисов облачного гейминга – об этом отрапортовали, например, VK Play Cloud (50%), Loudplay (десятки процентов) и МТС Fog Play (1100%). Значительный рост, по данным основателя Loudplay Виталия Стародубова, отмечался в сегменте мобильных устройств. Сервисы облачного гейминга в основном используют две бизнес-модели: при первой они предоставляют игрокам в аренду собственные мощности, и на компьютеры пользователей передается аудиовизуальный поток, как в случае стриминговых сервисов. При второй одни геймеры передают мощности своего ПК другим во временное пользование, например, в ночные часы, а сервис берет за это комиссию.

реклама

По мнению экспертов, рост популярности облачного гейминга связан с увеличением качества предоставления подобного рода услуг – в частности, с повышением частоты смены кадров и со снижением задержек отклика. Из-за увеличения спроса некоторые компании повышают и цены, причем порой на десятки процентов. При этом в среднесрочной перспективе они могут столкнуться с проблемами при закупках нового оборудования из-за санкций. Впрочем, крупные российские оптовые и розничные ритейлеры уже наладили новые логистические цепочки, поэтому ситуация не является безвыходной.