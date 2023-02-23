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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Valve устроила для читеров ловушку и забанила более 40 000 аккаунтов в Dota 2
Тем самым послав геймерам недвусмысленный сигнал
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Компания Valve устроила облаву на читеров, использующих нарушающее условия использования Dota 2 программное обеспечение и перманентно забанила более 40 тысяч аккаунтов. Как подчеркивают разработчики, они разработали специальную ловушку и интегрировали ее в одно из обновлений. Приманкой стала информация, не запрашиваемая клиентом Dota 2 при обычной, честной игре, но требующаяся читерским программам. Также представители фирмы подчеркнули, что уверены в правомерности блокировок и хотят тем самым предупредить остальных игроков и предостеречь их от использования читерского ПО. 

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Идея массовых банов из-за необычной активности аккаунтов, чаще всего не проявляемой людьми, но проявляемой ботами или читами, далеко не нова и применяется во многих играх. Нередко подобного рода кампании бывают успешны, хотя случаются и курьезы, бьющие по репутации разработчиков того или иного проекта – под раздачу порой попадают и честные игроки. Любопытно, как будет развиваться ситуация в этом случае – возможно, кому-то из любителей Dota 2 удастся доказать, что он не использовал читов. Не исключены и попытки обратиться в судебные инстанции или СМИ.

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#valve #dota 2 #читеры #бан
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