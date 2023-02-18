Инсайдеры ожидают анонса видеокарты RTX 4070

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

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Корпорация NVIDIA анонсировала проведение с 20 по 23 марта мероприятия Graphics Technology Conference (GTC). Оно пройдет в онлайн-формате, также сообщается, что 21 марта ожидается выступление главы компании Дженсена Хуанга. Как считают инсайдеры и эксперты, несмотря на то, что чаще всего конференция GTC не связана с игровыми технологиями и видеокартами, в ее рамках NVIDIA может представить графический ускоритель GeForce RTX 4070, а возможно, и еще одну-две новых модели Ada Lovelace. При этом формально мероприятие посвящено темам ИИ, нейросетей, метавселенной, облачных технологий и вычислений.

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По некоторым данным, после анонса и выпуска новых графических ускорителей RTX 4080 Ti, RTX 4090 Ti и RTX 4070, NVIDIA может снизить рекомендованную цену на RTX 4080. Тем не менее, большинство моделей четырехтысячной линейки будут стоить дороже, чем аналогичные по позиционированию предложения трехтысячной. Впрочем, большинство обозревателей полагают, что «зеленые» не станут повторять ошибку с RTX 4080 и увеличивать цену на решения какого-либо сегмента почти в 2 раза – падение продаж наглядно продемонстрировало, что повышать рекомендованную стоимость видеокарт следует более плавно.