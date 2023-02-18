Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
NVIDIA проведет конференцию GTC 2023 20-23 марта – на ней выступит глава компании Дженсен Хуанг
Инсайдеры ожидают анонса видеокарты RTX 4070
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

реклама

Корпорация NVIDIA анонсировала проведение с 20 по 23 марта мероприятия Graphics Technology Conference (GTC). Оно пройдет в онлайн-формате, также сообщается, что 21 марта ожидается выступление главы компании Дженсена Хуанга. Как считают инсайдеры и эксперты, несмотря на то, что чаще всего конференция GTC не связана с игровыми технологиями и видеокартами, в ее рамках NVIDIA может представить графический ускоритель GeForce RTX 4070, а возможно, и еще одну-две новых модели Ada Lovelace. При этом формально мероприятие посвящено темам ИИ, нейросетей, метавселенной, облачных технологий и вычислений.

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

По некоторым данным, после анонса и выпуска новых графических ускорителей RTX 4080 Ti, RTX 4090 Ti и RTX 4070, NVIDIA может снизить рекомендованную цену на RTX 4080. Тем не менее, большинство моделей четырехтысячной линейки будут стоить дороже, чем аналогичные по позиционированию предложения трехтысячной. Впрочем, большинство обозревателей полагают, что «зеленые» не станут повторять ошибку с RTX 4080 и увеличивать цену на решения какого-либо сегмента почти в 2 раза – падение продаж наглядно продемонстрировало, что повышать рекомендованную стоимость видеокарт следует более плавно.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #анонс #ada lovelace #графические ускорители #rtx 4070 #дженсен хуанг #хуанг #мероприятие #конференция
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Eluktronics Mech-16 GP и Mech-17 GP2 — первые ноутбуки с RTX 4090, которые продаются за менее 3000$
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин назвал главную слабость ЧВК "Вагнер" на Украине
18
Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что его подразделение самое результативное на всей линии фронта
26
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
10
Биткоин достиг максимальной цены почти в 25000 долларов с августа
10
Россия задействовала новую ракетную тактику, обманув расчёты украинских ПВО ложными целями
3
Новый драйвер AMD ускорил Radeon RX 6000 до 40% в тесте с трассировкой лучей 3DMark DXR
11
Роботакси от Amazon появилось на дорогах общего пользования
+
Пригожин пообещал добыть боеприпасы для ЧВК "Вагнер" любой ценой
9
ЧВК «Вагнер» публично попросили Минобороны России помочь с боеприпасами
48
Любопытные аналогии между катастрофой в Огайо и трагедией в советском Арзамасе
1
После заявлений о взломе игры Hogwarts Legacy, хакершу EMPRESS заблокировали на Reddit
45
Российские умельцы создали новый противотанковый дрон (Видео)
2
Батальон "Ахмат" передаст подарок для бойцов ЧВК "Вагнер"
+
Россия и Индия обсуждают вопрос создания истребителей Су-57 и Су-75 Checkmate на мощностях HAL
+
На Международной космической станции опять проблемы, Роскосмос отложил запуск «Союз МС-23» на март
2
Китайские аэростаты над США — часть операции по возвращению Тайваня
2
Курс упал до 75 руб за доллар, ключевую ставку оставили без изменений, а товары дорожают
2
4 ожидаемых проекта Apple буксуют из-за технических проблем
+
Бывший президент Грузии допустил участие страны в военном конфликте на стороне России
2
МО РФ рассказало о целях вчерашнего ракетного удара по территории Украины
6

Популярные статьи

Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
77
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
25
Пентагон "крайне обеспокоен" растущей мощью Военно-воздушных сил Китая - Asia Times
6
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году
9
Как в США потратили на ракеты $1.5 млн, сбивая метеозонды, запущенные американскими школьниками
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
9
"Мощный, быстрый, всевидящий" - англичане и немцы договорились о производстве танков Challenger 3
4
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
167
О GeForce GTX 760 в 2023 году
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
31

Сейчас обсуждают

Astaroth112
07:48
👍
AMD Radeon VII ещё справляется с современными играми в 4K и даже без масштабирования
Олег
07:47
Заголовок убил. Во первых надо их все найти, во вторых кинжалом бить по РСЗо, как гранатой по мухе. Достаточно нормального попадания ланцета
Почему армия РФ до сих пор не уничтожила все РСЗО HIMARS в Украине при помощи Кинжалов
Митрич ....
07:45
Ещё бы сделали доп прогу чтоб везде можно было включать по типу magpie ,lossless scaling, так вообще бы цены им не было бы.
Обнародован исходный код технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution 2.2
Aaa
07:43
школотрон - прикольное слово
Фильмы о животных-убийцах
Митрич ....
07:42
Когда за 50к новую 4060 с производительностью 3060ti увидишь , как раз и курс дно пробьет и будешь за голову хвататься ,за 40к сейчас есть 3060ti с gddr6x которая +- та же 3070.
GeForce RTX 3060 Ti против Radeon RX 6700 XT – почему в 2023 году стоит выбрать видеокарту AMD
Saito
07:40
как раз воняет вы и ваша страна, и этот вонь чуствует не только приделах 300км но и во всём мире. как же всё быстро меняется, удивительно, недавно заходил на оверру что то почитать узнать о новинка...
Госдеп США: Военные базы РФ в Крыму - законные цели для Украины
ffe
07:37
"Смерть среди айсбергов" смотрел ещё мелким школотроном в Союзе. А за пару лет до него крутили угарную японскую фильму "Легенда о динозавре", с блекджеком и преродактилями. На фоне картонных долбоящер...
Фильмы о животных-убийцах
Seln
07:36
Не опыт, а впечатления.
Нужен ли геймпад Xbox Series для игрового ПК - разбираемся
Дмитрий Скворцов
07:34
Хохлы, тупые. Задрали уже "Киев за три дня" Кто это сказал? Ваш говно-генерал пиндосовский, милли.
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
Степан Ташлыков
07:30
Если ваш отец в ВоВ воевал, то непонятен тот понос который с вас льется. Не очень то хорошо вас видимо воспитывали.
Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что его подразделение самое результативное на всей линии фронта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем