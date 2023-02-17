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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Американские регуляторы возмутили Илона Маска некорректной формулировкой по поводу Tesla
Речь идет об употреблении термина "отзыв", хотя на самом деле требуется лишь удаленное обновление ПО
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Американский регулятор NHTSA потребовал «отозвать» более 360 тысяч электромобилей Tesla для обновления программного обеспечения из-за рисков, возникающих при проезде перекрестков в автоматическом режиме. Глава компании, знаменитый предприниматель и миллиардер Илон Маск высказал возмущение подобной формулировкой на своей странице в купленной им соцсети Twitter, призвав власти не употреблять термин «отзыв», если для решения проблемы достаточно удаленного обновления программного обеспечения.

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Как утверждают представители регулятора, в настоящий момент электрокары Tesla могут проезжать прямо даже на тех перекрестках, где ПДД разрешается продолжать движение только в правом или левом направлении. Также машины порой не останавливаются у стоп-линии и игнорируют горящий желтый свет. В самой компании Tesla, комментируя претензии NHTSA, заявили, что информации о дорожно-транспортных происшествиях или случаях с причинением какого-либо ущерба в результате упомянутых недоработок ПО не поступало. По предварительным данным, обновление затронет 362758 электрокаров, выпущенных в период с 2016 по 2023 годы – среди них есть как Model S, Model X и Model 3, так и Model Y.

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#tesla #илон маск #электромобили #электрокары
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