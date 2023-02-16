Например, требовать за них возврата денег

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Эксперт Digital Foundry Алекс Батталья призвал игроков активнее выражать свое недовольство плохо оптимизированными ПК-играми и портами с консолей, а также различными способами бойкотировать их. Специалист предлагает прекратить соглашаться с плохим или средним качеством проектов и требовать возврата денег, а также отказываться в новинки играть до улучшения ситуации. Комментируя инициативу Баттальи, многие пользователи выражают согласие с его мнением и напоминают о важности написания на «недоделанные» игры негативных отзывов, а также постов на форумах разработчиков, тематических ресурсах и в социальных сетях.





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Многие ПК-игры и порты с консолей на старте продаж имеют серьезные проблемы – среди примеров можно вспомнить Cyberpunk 2077, The Callisto Protocol, Forsaken и так далее. Как пишет Батталья, он решил опубликовать свой призыв, узнав о неудовлетворительном техническом состоянии одного из будущих проектов – Wild Hearts. Комментаторы же в Twitter и на Reddit уже предложили множество интересных идей – например, создать виртуальный «профсоюз геймеров», у которого будут собственные юристы и специалисты по интернет-маркетингу, что позволит на равных бороться с нерадивыми студиями и издателями игр.