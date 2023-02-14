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Группа компаний «М.Видео – Эльдорадо» провела среди россиян опрос с целью выяснить, какую технику люди считают самой важной и необходимой в своей жизни. На первом месте ожидаемо оказались смартфоны – их назвали 36% опрошенных. Не сильно от них отстали компьютеры и ноутбуки – в сумме они занимают 26%. Дальше разрыв увеличивается: 9% у наушников и смарт-часов, 5% у кофемашин, 4-5% у стиральных машин и телевизоров.

Аналогичные ответы давали респоденты и на вопрос о том, какую технику они хотели бы получить в подарок, хотя в данном случае ответ «смартфон» уже не был столь ожидаемым, ведь большинство пользователей предпочитают выбирать мобильные гаджеты самостоятельно, исходя из личных предпочтений. Тем не менее, 25% назвали именно смартфоны, 20% – ноутбуки, компьютеры и комплектующие для них, а 9% – различные мобильные аксессуары вроде гарнитур и фитнес-браслетов. 

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Проводимые различными учеными, исследователями и компаниями в других странах опросы также демонстрировали, что наиболее важным гаджетом для большинства современных людей является именно смартфон. Более того, значительная часть граждан начинает день с просмотра новостей на своей мобильном устройстве и этим же его заканчивает, пусть подобная практика и ухудшает качество сна. При этом отсутствие доступа к смартфону, например, если забыть его дома, способно вызывать тревогу и приносить ощутимый дискомфорт.

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