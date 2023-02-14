Впрочем, с некоторыми оговорками

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На Youtube-канале Zhongzheng Evaluation появился один из первых в мире обзоров мобильной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060. Официально ноутбуки с подобными графическими ускорителями должны начать продаваться только 22 февраля. Блогеру удалось где-то раздобыть лэптоп Thunderbolt Zero, оснащенный CPU Core i9-13900HX и мобильным GPU RTX 4060. Примечательно, что лимит энергопотребления и тепловыделения «четыре тысячи шестидесятой» в данном случае был установлен на достаточно высокой отметке – 140 Вт.

Среди значимых характеристик мобильной RTX 4060 стоит отметить наличие 3072 CUDA-ядер, способных работать на частоте до 2370 МГц и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. В тесте 3DMark TimeSpy модель демонстрирует результат в 10360 баллов – на 20% больше, чем у десктопной RTX 3060. Похожие результаты наблюдаются и в играх в разрешении FullHD, например, в одной из последних частей Assassin’s Creed и Tomb Raider. В QuadHD мобильная RTX 4060 была примерно на одном уровне с мобильной же RTX 3070 Ti. Вероятно, оптимальным сценарием использования для новенькой видеокарты является разрешение FullHD на высоких или максимальных настройках графики без трассировки лучей, либо с ней, но и с DLSS/DLSS FG.

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