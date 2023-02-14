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О произошедшем 6 февраля сбое, затронувшем ряд сервисов «Яндекса», написали многие СМИ и тематические ресурсы. Подтвердила тогда проблему и сама компания – было начато внутреннее расследование. Теперь оно завершилось, и представители «Яндекса» опубликовали на IT-ресурсе Хабр подробности об инциденте. Если упростить и суммировать изложенную в материале информацию, то можно сказать, что основной причиной проблемы стал каскадный сбой сетевого оборудования, начавшийся с выхода из строя граничного маршрутизатора.
Команда «Яндекса», занимавшаяся расследованием сбоя, выявила и воспроизвела баг в прошивке устройства, который и стал одной из причин столь стремительного развития событий. При этом производителя девайса представители компании отказались называть «из этических соображений». Сообщается, что фирма проинформировала вендора о проблеме и приняла меры по недопущению подобного рода сбоев в будущем. Впрочем, как показывает практика, неполадки подобного масштаба редко бывают похожи одна на другую – нередко единичный случай требует проведения отдельного подробного расследования, как и произошло в этот раз.