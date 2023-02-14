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[Zero] За пост начислено вознаграждение
За одной из серий летних кибератак на российские компании стояли хакеры из Китая
Об этом пишет издание Forbes со ссылкой на данные компании Group-IB
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Как сообщает издание Forbes, ссылаясь на сведения, полученные от Group-IB, за рядом летних кибератак на российские компании с использованием фишинговых рассылок стояли хакеры из китайской группировки Tonto Team. Рассылки проводились по почтовым ящикам ведущих российских компаний, связанных с информационными технологиями и информационной безопасностью, хотя их названия в материале не фигурируют. Тем не менее, известно, что среди них имеются операторы связи, производители оборудования, вендоры и даже один поисковик.

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По данным журналистов, к фишинговым письмам прикреплялись документы Microsoft Office с вредоносными вложениями, интегрированными в них при помощи одного из актуальных на тот момент эксплойтов. Специалисты по информационной безопасности подчеркивают, что такие инструменты, как Royal Road Weaponizer, используют в том числе и прогосударственные, а не только «независимые» китайские хакеры. Автоматизированные системы фильтрации спама и вредоносных сообщений, как правило, справляются с подобными фишинговыми атаками, но сотрудникам компаний и простым пользователям все равно стоит сохранять бдительность и не открывать подозрительные вложения.

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#китай #россия #хакеры #информационная безопасность #взлом #фишинг #кибератака
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