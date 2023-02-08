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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Оперативная память DDR5-7200 значительно подешевела в одном из магазинов РФ
Подобные модули и комплекты базируются на отлично разгоняющихся чипах Hynix A-Die
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Высокочастотная оперативная память стандарта DDR5 появилась в российских магазинах с запозданием на несколько месяцев, более того, на старте продаж за комплект из двух шестнадцатигигабайтных модулей DDR5-7200 ритейлеры запрашивали более 30 тысяч рублей. Впрочем, цены довольно быстро пошли вниз – так, на момент написания данной новости в московском магазине Регард, доставляющем заказы по всей России, можно приобрести набор DDR5-7200 Team T-Force Delta RGB на 32 гигабайта менее, чем за 26 тысяч рублей. Входящие в него планки гарантированно базируются на обладающих хорошим оверклокерским потенциалом чипах Hynix A-Die, и вполне могут успешно заработать и на более высоких частотах.

За 30 тысяч рублей ритейлер предлагает комплект DDR5-7200 G.Skill Trident Z5 RGB – заявленные показатели задержек у него похуже, чем у упомянутого выше набора TeamGroup, но в большинстве случаев их можно подкорректировать вручную. К тому же, у G.Skill одни из лучших на рынке оперативной памяти радиаторов, если говорить не об эффектности, а об эффективности.

Покупатели, желающие получить 7600 МГц «из коробки», при помощи XMP-профиля, могут обратить внимание на еще один комплект от TeamGroup – DDR5-7600 Team T-Force Delta RGB 32 ГБ, предлагающийся меньше, чем за 32 тысячи рублей. Практического смысла, впрочем, в такой покупке немного – младший комплект DDR5-7200, как правило, без проблем можно разогнать до уровня старшего, а то и до 8000+ МГц, хотя для такого экстремального оверклокинга уже могут потребоваться эксперименты не только с первичными таймингами, но и со вторичными и третичными, а также повышение напряжения и обдув вентилятором или водоблок.

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Купить оперативную память DDR5-7200 в Регарде

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