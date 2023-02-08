Несмотря на деградацию и частичную утрату емкости

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Для электромобилей требуется огромное количество литийсодержащих аккумуляторных батарей, при этом спустя определенное количество лет такие батареи необходимо заменять, поскольку они деградируют и теряют часть своей номинальной емкости. Тем не менее, сразу отправлять их на переработку необязательно – американская компания B2U Storage Solutions нашла применение подобным аккумуляторам.

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Специалисты фирмы реализовали проект по объединению «ферм» из батарей в единую сеть и подключению их к местной энергетической системе. Подобные сети могут использоваться для хранения избытков «зеленой» энергии от солнечных батарей и ветрогенераторов. Да, аккумуляторов потребуется довольно много, поскольку они потеряли часть емкости в ходе эксплуатации в электромобилях, но подобный подход все равно гораздо выгоднее и экологичнее, чем использование новых батарей.

В настоящий момент в экспериментальном проекте B2U Storage Solutions используются около 1300 бывших в употреблении аккумуляторов суммарной емкостью 25 МВт*ч. Подключены они к солнечной электростанции в городе Ланкастер в американском штате Калифорния. По словам Фримана Холла, одного из топ-менеджеров компании, бизнес по перепродаже электроэнергии при помощи подобной «фермы» принес в 2022 году более 1 миллиона долларов.

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Как считают многие эксперты и энтузиасты, использование отработавших свое в электромобилях литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторных батарей – весьма перспективный вид деятельности, требующий минимальных дополнительных затрат. Так, в случае B2U Storage Solutions аккумуляторы использовались без каких-либо доработок и изменений – в оригинальных корпусах. Конечно, открытым остается вопрос пожарной опасности подобного рода хранилищ, но он решается достаточно просто – существуют автоматизированные системы пожаротушения, предназначенные для помещений с большим количеством электроустановок.