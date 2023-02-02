Такие результаты показало расследование

Как заявила юридический специалист Шобал Пилли, проводившая по решению суда проверку деятельности криптокредитора Celsius, подавшего летом 2022 года заявку на банкротство, фирма намеренно и последовательно обманывала инвесторов. Как пишет The Register, декларируемая криптокредитором бизнес-модель не соответствовала фактической, не обеспечивала компания и должного уровня прозрачности, скрывая значимую информацию о своей работе.

реклама

Так, когда Celsius не удалось получить в ходе первичного размещения собственной криптовалюты обещанную прибыль в размере 50 миллионов долларов США, руководство решило скрыть эту информацию. Фирме не удавалось зарабатывать достаточно средств, чтобы оплачивать проценты, а потому она самостоятельно скупала собственные токены CEL, в итоге скатившись к схеме, типичной для финансовой пирамиды. Случилось это, по словам бывшего работника компании, в 2021 году, в период активного роста Bitcoin и Ethereum. Банкротство Celsius негативно сказалось на отношении потенциальных инвесторов к криптовалютной отрасли, хотя и не так сильно, как обрушение алгоритмического стейблкоина Terra/Luna и крах крупной криптобиржи FTX.