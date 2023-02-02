Такие результаты показали проведенные в Норвегии испытания

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Один из хорошо известных автолюбителям недостатков электромобилей – снижение запаса хода при минусовых температурах из-за негативного влияния холода на литийсодержащие аккумуляторные батареи. Наблюдать его можно и в случае со смартфонами – на морозе емкость аккумулятора резко падает, а скорость его разрядки, напротив, возрастает.

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Как пишет Electrek, проведенные в Норвегии испытания показали, что электрокары компании Tesla, ассоциирующейся у многих интернет-пользователей с ее гендиректором, знаменитым американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, теряют меньше запаса хода, чем машины конкурирующих брендов. Лидером по этому показателю показала себя Tesla Model S, потеряв менее 17%.

Всего в тестировании принимали участие 29 моделей электрокаров, в том числе Model S Standard, Model X Plaid и Model Y. Испытания проводились на одном и том же маршруте, при этом температура воздуха колебалась от минус 5 до минус 10 градусов по Цельсию, что, конечно, ограничивает применимость результатов исследования – как в Норвегии, так и, например, в России, бывают гораздо более сильные морозы. Возможно, более целесообразно было бы тестировать запас хода электромобилей на стенде в помещении со стабильной минусовой температурой, поддерживаемой при помощи промышленного кондиционера. Такой подход снизил бы уровень погрешности измерений.

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По результатам испытаний только электрокар Tesla Model S Standard смог проехать более 450 километров по зимней трассе без подзарядки – более того, после 530 км у машины оставалось около 2% заряда аккумулятора. Разница с заявленным производителем пробегом в плюсовую температуру составила 16.4%, при этом у некоторых других машин она достигала 20%, 25% и даже 35%. Хуже всех оказался оснащенный одним приводом кроссовер Toyota bZ4X, потерявший 36% запаса хода. А вот электрокары китайских производителей, такие, как Voyah Free и BYD Han, оказались более приспособлены для зимних условий, потеряв только 22%. Если подытожить, потери большинства конкурентов Tesla лежали в диапазоне от 20% до 30%, причем при не самой низкой по меркам российских зим температуре. Интересно было бы взглянуть на результаты тестов при минус 20 или минус 30 градусах по Цельсию.