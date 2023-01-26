Производители устройств стремятся повысить этот показатель

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Как пишет издание The Wall Street Journal, только половина используемой потребителями умной бытовой техники подключена к Интернету – соответствующими данными поделились компании LG и Whirlpool. По мнению экспертов, подключение подобных устройств к сети поможет производителям укрепить связь с клиентами. Обычно при выборе стиральной машины или холодильника люди ориентированы на разовую покупку, но, если это умный девайс, задействующий сервисы компании, и при этом превосходящий конкурирующие продукты, или хотя бы не уступающий им, отношение клиента к бренду быстро улучшается.

Есть, впрочем, у подобных бизнес-моделей и негативная для потребителей сторона: платные услуги по подписке. Их уже пытались внедрить некоторые автопроизводители и столкнулись с жестким (и заслуженным) негативом со стороны водителей. Странно после покупки машины за несколько десятков тысяч долларов еще и ежемесячно платить за подогрев руля или сидений, особенно если эти функции имеются в авто, но без активной подписки блокируются.

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Производители умной бытовой техники не скрывают, что ориентированы не только на повышение комфорта своих клиентов, но и на получение дополнительной прибыли, что, впрочем, совершенно нормально. Так, Мурат Генч, один из топ-менеджеров Whirlpool, привел пример, в котором при использовании умной печи потребитель может приобрести подписку на сервис пошаговых инструкций по приготовлению различных блюд. Компания же LG может, например, уведомлять клиентов о необходимости замены фильтра для воды в устройстве, исходя из данных о прошедших через него объемах воды.