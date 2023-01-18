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[Zero] За пост начислено вознаграждение
MSI случайно сломала безопасную загрузку у почти 300 моделей материнских плат
Компания отключила ее одним из обновлений прошивки
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Как сообщает ресурс Bleeping Computer, компания MSI «сломала» безопасную загрузку (Secure Boot) у почти 300 моделей своих материнских плат. Фирма непреднамеренно выключила ее одним из апдейтов прошивки, и теперь, до выхода исправления, пользователи могут устанавливать любые ОС вне зависимости от того, имеется ли у них цифровая подпись, и настоящая ли она.

О проблеме сообщил польский специалист по информационной безопасности Давид Потоцкий. По его словам, он неоднократно пытался связаться с MSI, но так и не дождался ответа. Как удалось выяснить эксперту, проблема заключается в обновлении 7C02v3C, при этом пользователи могут справиться с ней и самостоятельно, изменив определенные настройки BIOS. Тем не менее, нынешнее положение дел не является нормальным и представляет опасность для неопытных пользователей.

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Вероятно, в будущих обновлениях MSI исправит проблему с рассматриваемой функцией безопасности, но сам факт подобной ошибки заставляет насторожиться. Кстати, Потоцкий опубликовал на GitHub полный список материнских плат, подверженных проблеме. Остается надеяться, что компания в итоге признает заслуги специалиста и выплатит ему вознаграждение.

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