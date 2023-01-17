Многие другие модели южнокорейской фирмы прибавили в цене еще сильнее

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Такие автомобили как Kia Rio и Hyundai Solaris на протяжении длительного времени считались «народными» – они крайне надежны и не сильно дороги в обслуживании. Тем не менее, как сообщает портал Autonews, новые «солярисы» за последний год подорожали как минимум на 400 тысяч рублей, при этом многие дилеры выставляют еще более высокие цены. Если год назад модель можно было приобрести за 1 миллион рублей, то сейчас стоит рассчитывать на полтора или обращаться ко вторичному рынку.

Ощутимо подорожал и компактный кроссовер Hyundai Creta – как минимум на 500 тысяч рублей. Чаще всего в салонах модель предлагается более, чем за 2 миллиона. А Hyundai Santa Fe стало невозможно найти за прежние 2.8-3 миллиона – теперь цены начинаются от четырех. А ведь не так давно по меркам автомобильного рынка за 4 миллиона можно было приобрести Volkswagen Touareg, который считается премиальным кроссовером.

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Судя по всему, авторынок пострадал даже гораздо сильнее, чем рынок компьютерных комплектующих и цифровой техники – с дефицитом видеокарт, телевизоров и ноутбуков частично помогают справиться механизмы параллельного импорта. Поставлять же в страну автомобили в обход официальных процедур гораздо сложнее, и даже если можно привезти саму машину – ее еще нужно обслуживать, а многие бренды не поставляют в Россию комплектующие из-за санкций.