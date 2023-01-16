реклама
Согласно прогнозу аналитической компании TrendForce, в 2023 году будет отгружено более 18 миллионов смартфонов с гибким экраном – почти на 45% больше, чем в 2022 году. Кстати, в прошлом году более 80% рынка подобных мобильных устройств занимала южнокорейская корпорация Samsung. Такие же компании, как Xiaomi, Oppo и Vivo, успешно реализовывали свои модели в основном на внутреннем китайском рынке.
Одной из ключевых проблем гибких смартфонов в настоящий момент является складка в центре экрана – согласно опросам, она раздражает большинство пользователей и вынуждает часть потенциальных обладателей таких девайсов отказываться от покупки. Как подчеркивают специалисты TrendForce, дело здесь в экономии – U-образный шарнир, при использовании которого возможно образование складки, намного проще и дешевле, чем каплевидный вариант.
Большинство аналитиков, специализирующихся на мобильных устройствах, полагают, что в 2023 году гибкие смартфоны по-прежнему будут появляться только в верхних ценовых сегментах, хотя некоторые из них и не будут стоить так дорого, как первые модели. Например, снижение рекомендованной стоимости возможно в случае Samsung Galaxy Z Fold за счет удешевления производства шарниров, увеличения партий и отработки сопутствующих технологий.