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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 рекордно подешевела в одном из российских магазинов
Впервые модель предлагается менее, чем за 100 тысяч рублей
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-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

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Статистика продаж графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4080 оказалась в 3-4 раза хуже, чем у суперфлагмана – RTX 4090. И ничего удивительного – «зеленые» установили для новинки рекомендованную стоимость на уровне 1199 долларов США против 699 долларов у RTX 3080. Такой ценовой скачок не мог не оттолкнуть любителей компьютерных игр – многие геймеры предпочли подкопить или занять денег, и все-таки приобрести RTX 4090.


В российских розничных сетях цены на RTX 4080 тоже длительное время не падали ниже 105 тысяч рублей, пока московский магазин «Регард», доставляющий заказы по всей России, не решил стать первопроходцем в отечественной рознице, опустив стоимость карты ниже психологической отметки в 100 тысяч. Так, модификацию RTX 4080 GIGABYTE GAMING OC, обладающую отличной системой охлаждения, на момент написания этой новости можно купить в «Регарде» за 99 тысяч рублей – вероятно, это одно из лучших или даже лучшее предложение на российском рынке. Подешевела и RTX 4080 Palit GamingPro OC.

Пользователям, желающим приобрести ультимативный графический ускоритель для разрешения 4K, можно порекомендовать обратить внимание на различные модификации RTX 4090. Версию Palit OmniBlack я покупать не советую, так как ее система охлаждения лишена испарительной камеры, а вот RTX 4090 Palit GameRock – это одна из самых бюджетных «четыре тысячи девяностых», но, при этом, она лишена каких-либо серьезных недостатков. Разве что лимит TGP у нее меньше, чем у топовых вариантов, но его увеличение дает карте достаточно скромную прибавку в производительности. Хватает в ассортименте «Регарда» и других модификаций RTX 4090.

Новенькая RTX 4070 Ti с 12 ГБ видеопамяти, несмотря на удешевление, выглядит пока несколько переоцененной – самая доступная модель RTX 4070 Ti Palit GameRock Classic предлагается за 81 тысячу рублей. Зато графические ускорители предыдущего поколения снова становятся «ближе к народу» – RTX 3070 Palit GamingPro можно приобрести ровно за 50 тысяч рублей. Это не 45 тысяч, как в начале декабря, но все равно неплохо.

Еще одно выгодное предложение, но, скорее, ориентированное уже на разрешение FullHD, а не QuadHD, на ультра, но без трассировки лучей – это AMD Radeon RX 6650 XT, обновленная и улучшенная версия RX 6600 XT с подросшими частотами и увеличенным TGP. Входным же билетом в мир FullHD-гейминга может послужить AMD Radeon RX 6600, обладающая 8 гигабайтами видеопамяти и предлагающаяся примерно за 30 тысяч рублей.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
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