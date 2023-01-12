Планируется, что до конца 2023 года бренд займет несколько десятков процентов продаж в своем сегменте в розничной сети компании

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Оператор «МегаФон» создал линейку кнопочных телефонов под названием Fontel. Как сообщают представители компании, до конца 2023 года телефоны Fontel могут занять до нескольких десятков процентов в своем сегменте по количеству продаж в собственной розничной сети оператора. Подробные спецификации базовой модели Fontel FP 200 пока неизвестны, но сообщается, что аппарат оснащен цветным экраном, двумя разъемами для SIM-карт и аккумулятором на 600 мА*ч. Допускается и установка карт памяти объемом до 32 ГБ.

Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов отметил, что несмотря на высокую востребованность смартфонов, в торговых точках оператора наблюдается устойчивый спрос и на кнопочные телефоны. Их доля в последние несколько лет практически не изменяется и составляет 15-17% – по мнению экспертов, многие покупатели приобретают такие устройства для пожилых родственников, не желающих осваивать смартфон, а также для приема SMS от различных сервисов с дополнительных SIM-карт.

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В нынешнем году «МегаФон» планирует представить восемь моделей телефонов Fontel – среди них будет как минимум одна «раскладушка», а также как минимум одно решение, оснащенное защитой от пыли и влаги. Стоимость новинок при этом будет по современным меркам весьма скромной – от 600 до 3000 рублей.