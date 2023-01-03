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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В США завершается поддержка связи 3G – абонентов переводят на 4G и 5G
Такой переход изначально планировался на 2019 год
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Стандарт беспроводной связи 3G появился в США примерно 20 лет назад и во многом поспособствовал широкому распространению смартфонов и их становлению в качестве универсальных платформ для потребления контента. Тем не менее, по мере роста трафика сети третьего поколения перестали отвечать требованиям по скоростным показателям и пропускной способности. Изначально их отключение и перевод абонентов на более новые стандарты, в первую очередь, на 4G (LTE) планировались на 2019 год, но вмешались непредвиденные факторы, такие, как пандемия коронавируса COVID-19. В итоге массовый переход на 4G состоялся только в 2022 году, и он по-прежнему не завершен.

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Последним из крупных операторов связи начал отключать абонентов от 3G Verizon. Перед этим занятые в телекоммуникационной отрасли компании неоднократно предупреждали о неизбежности перехода на новый стандарт. Главной проблемой было даже не наличие у небольшого числа клиентов на руках старых смартфонов и мобильных телефонов, не поддерживающих сети 4G и 5G, а значительное количество таких нуждающихся в подключении к сети устройств, как пожарные и охранные сигнализации, и медицинские датчики. Тем не менее, переход все-таки стартовал – начала его компания AT&T, продолжила T-Mobile, а завершила ближе к концу года Verizon. К началу весны 2023 года связь 3G в США останется только у некоторых мелких операторов. Похожий переходный процесс идет и во многих других странах. Россия пока отстает – из-за санкций из страны ушли многие зарубежные компании, а китайская корпорация Huawei не может в короткие сроки поставить достаточное количество базовых станций.

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