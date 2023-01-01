Стоит новинка достаточно дорого, хотя использует интерфейс PCI-E 4.0

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Вопреки надеждам многих поклонников твердотельных накопителей Samsung, новый флагманский SSD южнокорейской корпорации под названием 990 Pro поддерживает только четвертую, но не пятую версию интерфейса PCI-Express. Тем не менее, компания поработала над контроллером и заметно улучшила как скорости случайного чтения и записи, так и производительность кэширования. Вероятно, в настоящий момент это лучший PCI-E 4.0 твердотельный накопитель.

К счастью для российских компьютерных энтузиастов, рассматриваемый SSD уже появился как минимум в одном из российских магазинов – в доставляющем заказы по всей стране московском «Регарде». Цена новинки, конечно, не радует, особенно если говорить о варианте объемом в 1 терабайт, но двухтерабайтная версия, хотя и стоит дорого, может стать идеальным вариантом для использования в качестве накопителя для системы, программного обеспечения и игр.

Пользователям, не желающим переплачивать за избыточную для большинства сценариев использования производительность, но все же предпочитающим флагманские SSD с DRAM-буфером, стоит обратить внимание на другую модель, Samsung 980 Pro. Тем же геймерам, система которых поддерживает только третью версию интерфейса PCI-Express, хорошо подойдет Samsung 970 Evo Plus, или, если бюджет ограничен, ADATA XPG SX8100.

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