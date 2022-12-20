При этом из-за стремительного роста базы клиентов средняя скорость передачи данных продолжает снижаться

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Как официально сообщила компания SpaceX, основанная знаменитым американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, число пользователей услуг спутникового интернета Starlink, предоставляемых фирмой, достигло 1 миллиона. В своем официальном аккаунте в Twitter SpaceX выразила благодарность клиентам и членам команды.

Несмотря на то, что с маркетинговой точки зрения достижение знаковой отметки можно считать положительной новостью, для пользователей, давно пользующихся услугами Starlink, увеличение базы клиентов сопряжено скорее с негативом, чем с позитивом. Дело в том, что средняя скорость загрузки файлов при использовании Starlink снижается уже около полутора лет – компания не успевает запускать новые спутники в необходимом количестве, повышая пропускную способность сети достаточно высокими темпами, чтобы клиенты не страдали от снижения скорости.

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Чтобы частично решить эту проблему, команда Starlink объявила, что будет ограничивать скоростные показатели интернет-соединения в часы пик для пользователей, потребляющих более 1 терабайта трафика в месяц – это условие уже вступило в силу в начале декабря. Согласно прогнозам экспертов, в дальнейшем число клиентов компании будет расти еще более стремительными темпами – Starlink ведет переговоры с T-Mobile и другими операторами связи, чтобы обеспечить возможность приема сигнала со спутников при помощи смартфонов.