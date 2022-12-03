В Поднебесной на первых местах местные производители







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Как удалось выяснить аналитикам Canalys, корпорация Apple занимает уверенное первое место на глобальном рынке носимых устройств – речь идет о смарт-часах, фитнес-браслетах и других подобных гаджетах. «Яблочные» в настоящий момент контролируют около 20% рынка, при этом такой показатель можно считать хорошим – рост в годовом выражении составил 37%. «Серебро» – у южнокорейского бренда Samsung с 10% доли, «бронза» же с 9% – у китайской Xiaomi. Следом за ними идут индийская Noise и китайская же Huawei.

Кстати, в самом Китае у Apple и близко не первое место на рассматриваемом рынке: в Поднебесной доминируют Huawei и Xiaomi, причем, с учетом актуальной динамики, эти две компании могут в скором времени поменяться местами. На третьем месте идет малоизвестная за пределами Поднебесной компания XTC, Apple же находится лишь на четвертом с 9%, хотя и демонстрирует отличные показатели роста. Пятое место – у хорошо известной российским потребителям, увлекающимся мобильными устройствами, компании Oppo. Любопытно было бы взглянуть на статистику носимых гаджетов исключительно по американскому рынку – в США покупатели традиционно склоняются к iOS, а не Android, но таких данных Canalys, к сожалению, не дает.

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