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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Перекупщики переоценили спрос на RTX 4080 и не могут перепродать купленные видеокарты
Тем временем у многих магазинов остается еще немало RTX 4080 в наличии
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Спрос на графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4080 оказался гораздо ожидаемого – свою роль в этом сыграла высокая рекомендованная стоимость видеокарты, установленная на уровне 1199 долларов США против 699 долларов у RTX 3080. Такой скачок цен возмутил многих геймеров, хотя глава NVIDIA Дженсен Хуанг и предупреждал, что доступных производительных GPU, вероятно, больше не будет – производство с каждым поколением обходится все дороже.

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В числе главных «пострадавших» от низкого спроса оказались перекупщики-скальперы, использующие ботов и автоматизированные скрипты. По данным западных журналистов, RTX 4080 продается в 3-4 раза хуже, чем RTX 4090, при этом на складах у многих ритейлеров осталось еще много графических ускорителей. Вероятно, многим «перекупам» придется избавляться от видеокарт себе в минус – отбить их стоимость при помощи майнинга не представляется возможным в связи с наступившей криптозимой, держать же такой товар на руках тоже невыгодно – со временем NVIDIA может снизить рекомендованную цену на 100-200 долларов в связи с выходом конкурирующих моделей AMD Radeon RX 7000 и расширением собственного модельного ряда. Сейчас же остается констатировать, что опыт получения легких денег во время майнинг-лихорадки на этот раз сыграл против перекупщиков.

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#nvidia #видеокарты #rtx 4080 #графические ускорители #перекупщики
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