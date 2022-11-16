Это подтверждают обзоры и тесты видеокарты







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Как показывают результаты тестов, в том числе, и проведенных независимыми ресурсами и блогерами, новенькая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 в практических сценариях использования, связанных с геймингом, потребляет ощутимо меньше заявленных для нее 320 Вт. Многие обозреватели также назвали RTX 4080 «дорогой, но производительной и энергоэффективной», а также отметили преимущества новой микроархитектуры Ada Lovelace и оптимизированного 5-нанометрового техпроцесса.

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Так, энергопотребление видеокарты предыдущего поколения, RTX 3080, примерно соответствует в играх заявленному показателю в 320 Вт. Потребление же RTX 4080 в среднем достигает только 251 Вт или 78% от 320 Вт. Также сообщается, что «четыре тысячи восьмидесятая» не только значительно производительнее, но и значительно энергоэффективнее флагманской модели предыдущего поколения, RTX 3090 Ti. По мнению экспертов, столь большая разница в энергопотреблении и тепловыделении, а также в производительности между RTX 4080 и RTX 4090 оставляет NVIDIA возможность в дальнейшем выпустить графический ускоритель под названием RTX 4080 Ti и немного снизить рекомендованную цену на RTX 4080, которая сейчас, с учетом завершения криптовалютной лихорадки, выглядит несколько завышенной.