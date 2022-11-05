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Издание РБК, ссылаясь на данные, опубликованные ФСБ, сообщает, что в третьем квартале граждане России совершили более 9.7 миллиона выездов за границу, а такие направления, как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения установили рекордные показатели за 5 лет. 9.7 миллиона – это примерно вдвое больше, чем во втором квартале текущего года, и на 1.2 миллиона больше, чем в третьем квартале прошлого. При этом до начала пандемии коронавируса COVID-19 россияне ездили за рубеж чаще – в 2019 году за тот же период в ФСБ насчитали более 16 миллионов выездов.
Как сообщают журналисты, если гражданин выезжал за границу несколько раз, то учитывается каждая из поездок, поэтому правильно говорить не о количестве пересекавших границу граждан, а именно о количество выездов. Примечательно, что на первом месте среди направлений – Абхазия (2.5 миллиона выездов), а такое популярная в плане туризма страна, как Турция – только на втором (2.16 миллиона). Дальше идут Казахстан, Грузия и Финляндяи – 1.25, 0.46 и 0.43 миллиона выездов соответственно. На эти пять направлений приходится более двух третей всех пересечений границы. В статистике не учитывается Республика Беларусь – она входит в Союзное государство.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что после начала в России частичной мобилизации поток въезжающих в страну граждан РФ взлетел в два раза. Выросло в сентябре-октябре и число въездов и в Финляндию, Армению, Грузию, Монголию и другие страны – многие граждане отнеслись к решению президента страны Владимира Путина с тревогой и решили временно покинуть страну. Некоторые же эмигрировали за границу с целью постоянного проживания.