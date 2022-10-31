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Пользователи популярного ресурса Reddit создали специальную тему для сбора информации о случаях оплавления разъема питания 12+4 pin графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 4090. На момент написания данной новости удалось найти сведения о 15 подтвержденных случаях и еще о 4 неподтвержденных, причем степень повреждений варьируется – иногда, после легкого оплавления контактов, видеокарта остается работоспособна, иногда же, после серьезного – выходит из строя.
Все случаи объединяет один и тот же сценарий – пострадавшие использовали поставляющиеся в комплекте с видеокартой переходники с нескольких 8 pin или 6+2 pin на один 12VHPWR. В настоящий момент собранная энтузиастами с Reddit статистика полностью подтверждает гипотезу Игоря Валлосека из Igor’s Lab, который вскрыл переходник, внимательно осмотрел его и констатировал крайне низкое качество исполнения, граничащее с браком. Стоит отметить, что NVIDIA закупала переходники у компании Astron и отправляла их вендорам, видимо, не проведя перед этим надлежащего тестирования. На данный момент нет ни одного подтвержденного случая оплавления разъемов при использовании видеокарты с блоком питания ATX 3.0, без переходника, поэтому наилучшим вариантом эксплуатации, пока не появятся более качественные адаптеры, является эксплуатация RTX 4090 с подходящим БП. К сожалению, если в США и Европе они хоть и по высокой цене, но продаются, в России подобные модели пока приобрести крайне проблематично.