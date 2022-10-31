Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Пользователи Reddit собрали уже 15 подтвержденных случаев оплавления разъемов RTX 4090
И, помимо них, еще 4 неподтвержденных
рекомендации
<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши
3090 ASUS Gaming дешевле дешевой цены
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

реклама

Пользователи популярного ресурса Reddit создали специальную тему для сбора информации о случаях оплавления разъема питания 12+4 pin графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 4090. На момент написания данной новости удалось найти сведения о 15 подтвержденных случаях и еще о 4 неподтвержденных, причем степень повреждений варьируется – иногда, после легкого оплавления контактов, видеокарта остается работоспособна, иногда же, после серьезного – выходит из строя.

Все случаи объединяет один и тот же сценарий – пострадавшие использовали поставляющиеся в комплекте с видеокартой переходники с нескольких 8 pin или 6+2 pin на один 12VHPWR. В настоящий момент собранная энтузиастами с Reddit статистика полностью подтверждает гипотезу Игоря Валлосека из Igor’s Lab, который вскрыл переходник, внимательно осмотрел его и констатировал крайне низкое качество исполнения, граничащее с браком. Стоит отметить, что NVIDIA закупала переходники у компании Astron и отправляла их вендорам, видимо, не проведя перед этим надлежащего тестирования. На данный момент нет ни одного подтвержденного случая оплавления разъемов при использовании видеокарты с блоком питания ATX 3.0, без переходника, поэтому наилучшим вариантом эксплуатации, пока не появятся более качественные адаптеры, является эксплуатация RTX 4090 с подходящим БП. К сожалению, если в США и Европе они хоть и по высокой цене, но продаются, в России подобные модели пока приобрести крайне проблематично.


рекомендации
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RX 6800 дешевеет перед выходом 7000
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
i9 12900 дешевеет в Ситилинке
3060 Gigabyte за 30 с началом
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #rtx 4090 #брак #reddit #переходник
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Скидки к геймерам пришли, скидки геймеры нашли–видеокарты AMD стали доступнее NVIDIA в магазинах РФ
Пользователи перестали покупать RTX 4090 на фоне массовых проблем с плавлением кабелей карты
У майнеров начали сдавать нервы – развалы во Вьетнаме предлагают видеокарты на вес по бросовым ценам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине "сбивают" пролетающие ракеты и беспилотники при помощи смартфонов
22
Тихо скидками шурша дешевеют неспеша – магазины РФ предлагают видеокарты NVIDIA по выгодным ценам
55
ЕС обеспокоен резко выросшим экспортом стиральных машин и холодильников в страны ЕАЭС
17
В прогаре 12-пинового разъема питания RTX 4090 виноваты сами пользователи
42
В беспилотнике, сделанном в Иране, обнаружили украинский модуль
9
Новая видеокарта за 13900 рублей опережает по производительности GeForce RTX 3060
8
Видеокарты после майнинга на развес - вьетнамский блогер показал избыток карт на рынке
14
Китайцы скупили российскую медь на Лондонской бирже металлов
10
Для слива запасов Ryzen 7000 иностранные магазины устраивают скидки и даже раздают комплекты DDR5
35
Генри Кавилл планирует собрать ПК на Ryzen 9 7950Х, но сомневается в видеокарте GeForce RTX 4090
8
На NVIDIA GeForce RTX 4090 запустили игру Genshin Impact в разрешении 13K
7
В Украине создали боевой дрон Shark, обладающий повышенными помехоусточивыми свойствами
16
NVIDIA просит не обновлять драйвер видеокарт до версии 526.47 из-за проблем в играх
44
На Aliexpress пропала возможность сортировки товаров по цене
23
В западных магазинах уже открылся предзаказ на RTX 4080 16 ГБ — цены на любителя
24
Геймеры начали отказываться от покупки RTX 4090 из-за их выгорания, и к ним присоединился Супермен
11
Apple признает, что полностью исправляет недостатки безопасности только для последних версий ОС
+
AMD пошла по стопам NVIDIA – Radeon RX 7900 XTX получит 24 Гб GDDR6, 384 бит, 400 Вт и 75 TFLOPs
16
Майнинг на видеокартах умер, но майнеры Bitcoin продолжают добычу и покупают ASIC-оборудование
6
Российским IT-специалистам снизили требования для получения льготной ипотеки
10

Популярные статьи

Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
137
Россия впервые применила Орионы в качестве ударных дронов и поразила бронетехнику врага
59
Цена GeForce RTX 3060 упала ниже рекомендованной — собираем ПК для новых игр в 60+ FPS
38
Как я хотел сделать обычный микрофон, но получился микрофон танкиста
30
12 самых частых и опасных ошибок при сборке компьютера
3
RX 5600 XT и старые игры DirectX 9
8

Сейчас обсуждают

Мать шешенбека
10:59
шеша, ебац, у тебя расстройство. ты же орал всем, что не лох и купил выгодно, а в днс лохи. теперь переобулся. ты просто лживая свинья, с больной жопой и головой
Россия впервые применила Орионы в качестве ударных дронов и поразила бронетехнику врага
Bernigan
10:58
Из коммента выше понятно что в голове у тупых АМДшников всё работает. На самом деле до 2010 года у меня была карта АМД, HD 4650, и там в Sanitarium были как раз артефакты, а ещё в Suffering тупо прост...
RX 5600 XT и старые игры DirectX 9
Александр Пономарев
10:58
про хрупкость м.2 сомнительно, там принцип установки, как у ноутбучной памяти, ни разу не видел разломанный разъем So-dimm, просто вставлять надо правильно
12 самых частых и опасных ошибок при сборке компьютера
_KVV
10:54
Ты главное не плачь и скажи мамке чтоб дверь никому не открывала.
На Украине "сбивают" пролетающие ракеты и беспилотники при помощи смартфонов
Мать шешенбека
10:54
шеша, ты реально на зоне был? почему попка болит и кровоточит. помажь мазью
Россия впервые применила Орионы в качестве ударных дронов и поразила бронетехнику врага
Эовейн Триада
10:53
Она не упрётся в шину 256, как 4090 не упирается в 384 при вдвое большой производительности по сравнению с 3080ыми.
В западных магазинах уже открылся предзаказ на RTX 4080 16 ГБ — цены на любителя
Эовейн Триада
10:52
От 125 бывают 4090 на Авито, нет, 100-105, на Авито 90-95.
В западных магазинах уже открылся предзаказ на RTX 4080 16 ГБ — цены на любителя
Виктор Викторович
10:50
При таком раскладе лучше 1660s/ti купить, посильней и интересней и менее жористая.
Radeon RX 5600 XT - король бюджетного гейминга
D3m0n
10:50
Зато родные, берёзовым духом пахнут.
Huawei может полностью уйти с российского рынка
Stupid Miner
10:49
По себе судишь ?
Появилась противоречивая информация о процессорах Intel 14-го и 15-го поколения для настольных ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем