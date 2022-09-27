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[Zero] За пост начислено вознаграждение
LG Display снизила прогноз по продажам OLED-панелей, но ждет восстановления спроса в 2023 году
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Как пишет издание The Elec из Южной Кореи, компания LG Display значительно снизила прогноз по поставкам OLED-панелей в 2022 году из-за рухнувшего спроса на телевизоры и иную цифровую технику, а также разогнавшейся инфляции. Тем не менее, в следующем, 2023 году фирма ожидает восстановления спроса и намерена выпустить более 9 миллионов OLED-панелей без учета тех, что могут быть поставлены корпорации Samsung, если с последней удастся договориться и заключить контракт. Сторонние же эксперты настроены более пессимистично: инфляция может остаться на неприемлемо высоком уровне и в 2023 году, также неизвестно, станет ли более спокойной геополитическая обстановка.

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LG Display планировала отгрузить Samsung 2 миллиона дисплеев уже в этом году, но в конце весны переговоры компаний были прерваны. Будут ли они в дальнейшем возобновлены – пока данных нет. Samsung использует для своих телевизоров OLED-панели на «квантовых точках» (QD-OLED) дочерней фирмы, но выдаваемых ей объемов производства может оказаться недостаточно. Захочет ли Samsung закупать панели у LG Display – зависит как от того, какой будет на рынке спрос, так и от того, что будет выгоднее – производить дисплеи самостоятельно или приобретать у сторонних производителей.

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