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Компания Microsoft, разработчик операционных систем линейки Windows, анонсировала новый инструмент, ориентированный на защиту данных пользователей от фишинговых атак. Он получил название Enhanced Phishing Protection. Данный компонент системы, добавленный в Windows 11 22H2, будет предупреждать пользователя каждый раз, когда тот пытается ввести логин и пароль на небезопасном по мнению ОС сайте или в небезопасном приложении. Сообщается, что защита будет работать и в случае собственного ПО Microsoft, например, Word – это поможет уберечь пользователей от хранения паролей в неподходящем для этого софте.
Выявлять потенциально опасные приложения и ресурсы инструмент будет при помощи платформы SmartScreen. Как подчеркивают эксперты по информационной безопасности, Enhanced Phishing Protection действительно может уберечь часть пользователей от атак хакеров и мошенников, тем не менее, базовые правила сетевой безопасности соблюдать все рано необходимо. Как показывает практика, в современном мире главной уязвимостью информационной системы часто является человеческий фактор – это подтверждает множество успешных фишинговых атак на крупные компании, в том числе банки.