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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Скорость спутникового интернета Starlink от Илона Маска снизилась из-за роста числа абонентов
Снижение составило от незначительных 9% до внушительных 54%
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Компания Ookla, которой принадлежит популярный сервис для измерения скорости интернет-соединения Speedtest, опубликовала результаты измерений скоростных показателей спутникового интернета Starlink от Илона Маска во втором квартале 2022 года – во всех локациях они оказались ниже, чем в аналогичном периоде 2021 года. Разница составляет от 9% до 54% - и везде не в лучшую сторону. По мнению специалистов, это объясняется значительным увеличением числа клиентов компании.

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Примечательно, что скорость Starlink во многих европейских странах все равно оказалась выше, чем у местных провайдеров, предоставляющих доступ к интернету по кабелю (оптика в здание, FTTB). В Испании же «интернет от Илона Маска» продемонстрировал рекордно низкий пинг – всего 37 мс против 50+ мс у большинства провайдеров. Такой уровень задержки позволяет, например, комфортно играть в онлайн-игры. Что же касается будущего спутникового интернета Starlink, большинство экспертов прогнозируют дальнейшей снижение скоростей и увеличение пинга: по всей видимости, рост абонентской базы и распространение спутниковой связи на сегмент мобильных устройств будут происходить достаточно быстро, а наращивание группировки спутников не будет за ними поспевать.

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#илон маск #интернет #starlink #спутниковый интернет
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