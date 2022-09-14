Осталось дождаться тестов от независимых обозревателей и блогеров

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Для многих пользователей важное значение имеет, насколько их смартфон ударопрочен, и выдержит ли он, например, падение с высоты полутора метров на твердую поверхность, такую, как асфальт, плитка, или даже бетон. Компания Huawei подошла к вопросу серьезно – согласно ее уверениям, специальные версии флагмана Mate 50 Pro будет защищать сверхпрочное стекло Kunlun – в одной из модификаций смартфона им защищен не только экран, но и задняя часть.



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Чтобы придать веса своим заявлениям, фирма решила провести наглядную демонстрацию: сотрудница Huawei разбила смартфоном Mate 50 Pro три грецких ореха подряд, при этом дисплей никак не пострадал. Впрочем, некоторые комментаторы в социальных сетях уже успели усомниться в реальности подобных характеристик и здраво предложили дождаться тестов прочности девайса от независимых обозревателей и блогеров. Если стекло у кого-то все-таки разобьется – будет обидно, ведь стоят соответствующие модификации смартфона более тысячи долларов, а подобные повреждения, конечно, не признают гарантийными – наличие у устройства особо прочного стекла не означает, что бросание его на бетон или разбивание им орехов – это нормальные сценарии использования.