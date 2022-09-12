При этом средняя зарплата по РФ мало отражает реальность

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Команда интернет-ресурса Picodi составила «рейтинг iPhone 14 Pro», отображающий, как много дней нужно работать гражданину той или иной страны, получающему среднюю зарплату, чтобы приобрести упомянутый смартфон. При составлении рейтинга по-умолчанию подразумевается, что человек ни на что не тратит зарабатываемые денежные средства, а откладывает все 100% на вожделенный аппарат.

Разберем на примере России. IPhone 14 Pro в стандартной версии стоит 105 тысяч рублей, и, хотя устройство вряд ли будет продаваться в стране официально, некоторые магазины уже принимают предзаказы. Средняя зарплата, по данным Росстата, составляет 63 784 рубля (55 492 рубля чистыми). При этом многие экономисты и эксперты считают, что средняя зарплата, в отличие от медианной, совершенно не отражает реального положения дел по стране – многие граждане за пределами Москвы и Санкт-Петербурга получают в месяц не более 25-30 тысяч рублей. Но статистика есть статистика – если брать данные Росстата, то для покупки iPhone 14 Pro россиянину, по подсчетам Picodi, придется работать 39.7 дня.

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Здесь, во избежание недопонимания, стоит уточнить, что речь идет не о календарных днях, а именно о рабочих. Результаты расчетов сложно назвать внушающими оптимизм – даже в Венгрии, Латвии и Литве дела обстоят значительно лучше, не говоря уж о таких странах Евросоюза, как Германия или Франция, где на рассматриваемый смартфон можно заработать за 10-11 рабочих дней. Американцу же со средней зарплатой и вовсе понадобится менее 6 дней – а точнее, 5.7. Впрочем, есть и страны, где на «яблочный» девайс придется зарабатывать значительно дольше, чем в России – к примеру, Филиппины и Турция.