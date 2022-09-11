Для этого нужны специальные контроллеры с поддержкой вибрации

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Группа исследователей из Японии и Франции придумала оригинальный способ заставить людей ощущать «вес» предметов в виртуальной реальности, что может оказаться полезным как для обучения и работы, так и для развлечений, включая игры. Если предмет в виртуальной реальности двигается быстрее, чем рука пользователя, он воспринимается как легкий, если же медленнее – как тяжелый. Но этого недостаточно, поскольку визуальные сигналы контрастируют с тактильными.

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Чтобы «обмануть» мозг, специалисты придумали «забить» тактильную связь шумом, используя специальные контроллеры с вибрацией. В процессе тестирования на добровольцах они выяснили, что размещение на внутренней поверхности руки ремешков с миниатюрными вибромоторами и синхронная работа этих вибромоторов с визуальным рядом позволяет усилить иллюзию веса предмета и улучшить погружение в виртуальный мир. Если же использовать несколько таких ремешков и специальные контроллеры с тонкой настройкой параметров вибрации, можно сделать ощущение наличия предмета в руке еще более реалистичным. Также рядом экспертов из других исследовательских групп рассматривается использование для тех же целей небольших роторных гироскопов, подобных тем, что применяются в тренажерах для кистей рук, чаще всего известных под общим названием «Power Ball».