Такие выводы сделало Управление по научно-технической политике Белого дома

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Управление по научно-технической политике Белого дома выпустило доклад, согласно представленным в котором выводам, майнеры криптовалют угрожают климатическим целям США и возможности достижения углеродной нейтральности к 2050 году. По данным специалистов, криптостаратели, если считать промышленных, потребляют столько же электрической энергии, сколько уходит на все домашние ПК и освещение в квартирах и домах американцев. Здесь стоит отметить, что в США перебрались многие занимающиеся майнингом компании из Китая – в Поднебесной добычу коинов запретили на законодательном уровне.

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Сообщается, что американские майнеры своей деятельностью приводят к выбросу в атмосферу от 25 до 50 миллионов тонн углекислого газа в год, также майнинг повышает шумовое загрязнение, часто нарушает экологические нормы и приводит к созданию дополнительных электронных отходов. В первую очередь, конечно, речь идет о добыче криптовалют энергозатратным методом Proof of Work – именно им в настоящий момент добывается биткоин, и им же пока добывается эфириум. Некоторые эксперты считают, что законодателям стоит выработать экологические стандарты эффективности криптомайнинга, а возможно, и полностью запретить метод Proof of Work, если производимые вычисления используются только для добычи новых блоков, а в остальном являются бесполезными.