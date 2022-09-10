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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Комиссия по ценным бумагам и биржам США создаст отдел по работе с криптовалютами
Он будет называться «Офис криптоактивов»
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Американский биржевой регулятор официально сообщил о планах открыть два новых подразделения – одно из них будет заниматься криптовалютным направлением и различными коинами и токенами, а другое – компаниями, связанными с медицинскими и биологическими технологиями. Интересующий майнеров и криптоэнтузиастов отдел будет называться Office of Crypto Assets, что можно перевести как «Офис криптоактивов».

Решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США вполне понятно – даже на фоне наступившей криптозимы отрасль продолжает развиваться и все теснее переплетается с традиционной финансовой системой, при этом для государства возникают дополнительные риски, связанные, например, с высоким потенциалом ухода гражданами и компаниями от уплаты налогов при помощи криптовалют. Стали чаще говорить о необходимости отслеживания и регулирования криптовалютной экономики также и политики – не только в США, но и в других странах.

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По мнению экспертов по криптовалютам и юристов, разные государства продолжат исповедовать разные подходы по отношению к коинам: одни попытаются полностью запретить их, как Китай, другие же – легализовать и извлечь из них выгоду, при этом минимизировав риски для себя и для граждан. Наибольшие же споры среди криптоэнтузиастов, политиков и представителей регуляторов вызывают монеты, добываемые энергозатратным методом Proof of work, а также различные коины, напоминающие финансовые пирамиды.

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#криптовалюты #биткоин #сша #биржа #ценные бумаги
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