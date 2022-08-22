Они считают, что дома работают продуктивнее

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За период пандемии во многих компаниях, работающих в сфере информационных технологий, удаленная работа стала новой нормой. В ряде же других фирм руководство пытается правдами и неправдами вернуть сотрудников в офисы. Apple относится ко второму типу, и, как сообщают источники, большая группа сотрудников выступает против этого, желая остаться работать на «удаленке».

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Ранее компания из Купертино потребовала от своих работников с 5 сентября находиться в офисе не менее 3 дней в неделю – подобное требование уже вызвало у многих из них недовольство и привело к созданию петиции, авторы которой подчеркнули, что желают получить возможность обсуждать вопросы, касающиеся удаленной работы со своим непосредственным начальством. Также, по мнению авторов петиции, находясь дома, сотрудники чувствуют больший комфорт и работают продуктивнее, а также меньше устают, поскольку не тратят время на дорогу до офиса и обратно. В настоящий момент продолжается сбор подписей – ожидается, что через несколько дней он завершится, и петиция будет передана старшему менеджменту Apple. Как отреагирует компания – пока неизвестно, но некоторые сотрудники уже сообщили, что готовы уволиться и перейти на другую работу, если их требования не будут удовлетворены – удаленная работа оказалась намного комфортнее, чем офисная.