Сразу по трем разным статьям УК РФ

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Как сообщают российские СМИ и медиа, Следственный комитет РФ (СК) возбудил по поводу утечки баз данных как клиентов, так и курьеров сервиса доставки продуктов «Яндекс.Еда» уголовное дело – это произошло после обращения в СК парламентария Госдумы Михаила Романова. Известно, что дело будет расследоваться сразу как минимум по трем статьям:

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Сам депутат подтвердил, что действительно обратился с запросом в ведомство, и его представители «сразу увидели состав и возбудили дело». Адвокат же борющейся за цифровые права граждан России организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян, комментируя инцидент, уточнил, что в СК уже направлено заявление с требованием признать пользователей, чьи данные оказались в сети, потерпевшими по упомянутому уголовному делу. Здесь стоит напомнить, что «Роскомсвобода» и «Сетевые свободы» помогали гражданам в подаче коллективного иска к «Яндекс.Еде» – среди требований пострадавших от безответственного обращения с их персональными данными одним из ключевых является требование выплаты компанией каждому истцу по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, поскольку утекшая в свободный доступ база является просто кладезью ценной информации для мошенников и иных злоумышленников.