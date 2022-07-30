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[Zero] За пост начислено вознаграждение
База данных с информацией о клиентах Почты России (10 млн строк) утекла в открытый доступ
Ранее похожим образом отличился ряд крупных российских компаний
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За последние несколько месяцев произошло множество утечек баз данных российских компаний и сервисов – среди наиболее крупных «отличившихся» можно отметить сервисы доставки продуктов «Яндекс.Еда» и «Delivery Club», а также медицинскую лабораторию «Гемотест». Теперь к ним добавилась еще и Почта России – в опубликованном фрагменте БД содержится более 10 миллионов строк. Там есть ФИО или названия компаний отправителя и получателя, номера мобильных телефонов, вес и статус отправления, информация о дате и времени отправки и другие ценные сведения, которые могут быть использованы мошенниками и другими злоумышленниками в преступных целях.

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По данным СМИ и медиа, первоисточник, опубликовавший фрагмент БД, заявляет, что обладает полным дампом базы данных всех клиентов Почты России. Эксперты же, решившие проверить опубликованные сведения на валидность, пришли к выводу, что с высокой долей вероятности база была выкачана в июне текущего года. На саму же Почту России уже обрушился шквал гневных комментариев в соцсетях и на форумах: похоже, что российские компании, в том числе и государственные, научатся более ответственно обращаться с данными своих клиентов только после принятия пакета законопроектов, устанавливающих за подобные сливы оборотные штрафы и уголовную ответственность.

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#россия #утечка #информационная безопасность #слив #база данных #почта россии
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