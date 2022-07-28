Представители компании уже извинились и пообещали вернуть деньги

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Работа маркетплейса Wildberries неоднократно освещалась в СМИ, медиа и соцсетях в связи с различными скандалами – так, несколько месяцев назад издание Baza выяснило, что работников складов заставляют в конце рабочей смены раздеваться до трусов, чтобы те не вынесли на себе одежду. Также сотрудники и соискатели жаловались, что компания набирает на работу всевозможных маргинальных элементов и занимается прямым обманом, предлагая в ходе собеседований одну зарплату, а в договор вписывая другую, гораздо меньшую.

В этот раз с Wildberries произошла совсем дикая история – с одной точки зрения, курьезная, а с другой – возмутительная. Вместо заказанных из одного из расположенных на площадке магазинов секс-игрушек покупатели получили пластиковые бутылки. Представители Wildberries уже сообшили, что заблокировали магазин, и вернут всем пострадавшим заплаченные денежные средства. Тем не менее, поток негативных отзывов не утихает. «Испортили мне вечер, Сволочи вы! Прислали бутылку и радуетесь», — сообщила одна из покупательниц.

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Примечательно, что название магазина, открытого неизвестным злоумышленником на Wildberries и обманывавшего клиентов, совпадает с наименованием одного из крупных брендов – «IntimShop». Его представитель сообщила журналистам, что у компании пока нет информации, является ли такой выбор мошенником названия совпадением или намеренной попыткой очернить репутацию фирмы.