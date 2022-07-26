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Как сообщает издание «Ведомости», к сети российских магазинов «Связной», занимающейся продажей мобильных гаджетов и цифровой техники, подан ряд исков – кредиторы и контрагенты ритейлера требуют от него исполнения обязательств на общую сумму около 14.3 миллиардов рублей – как считает ряд экономистов и экспертов, это может обернуться для компании плачевными последствиями вплоть до банкротства.
Ключевыми истцами выступают оптовый дистрибьютор цифровой и бытовой техники Merlion (5,6 млрд рублей), а также банки «Альфа-Банк» (6 млрд) и «Совкомбанк» (2,4 млрд). По словам представителя первого из упомянутых банков, обращению в суд предшествовали длившиеся не один месяц переговоры с компанией. По данным инсайдеров, «Связной» испытывал серьезные экономические трудности с конца февраля – с высокой вероятностью в дальнейшем компания может обанкротиться, если в ситуацию не вмешаются сторонние игроки, хотя до октября текущего года на банкротство действует мораторий.
По мнению руководителя Content Review Сергея Половникова, проблемы «Связного» во многом вызваны невозможностью возврата денежных средств поставщиками из-за границы, с которыми сеть сотрудничала до введения санкций. Отмечают эксперты и отсутствие у ритейлера достаточного для формирования новых логистических цепочек финансового потока.