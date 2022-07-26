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[Zero] За пост начислено вознаграждение
К «Связному» поданы иски на 14 300 000 000 рублей — компании грозит банкротство
В суд обратились кредиторы и контрагенты сети
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Как сообщает издание «Ведомости», к сети российских магазинов «Связной», занимающейся продажей мобильных гаджетов и цифровой техники, подан ряд исков – кредиторы и контрагенты ритейлера требуют от него исполнения обязательств на общую сумму около 14.3 миллиардов рублей – как считает ряд экономистов и экспертов, это может обернуться для компании плачевными последствиями вплоть до банкротства.

Ключевыми истцами выступают оптовый дистрибьютор цифровой и бытовой техники Merlion (5,6 млрд рублей), а также банки «Альфа-Банк» (6 млрд) и «Совкомбанк» (2,4 млрд). По словам представителя первого из упомянутых банков, обращению в суд предшествовали длившиеся не один месяц переговоры с компанией. По данным инсайдеров, «Связной» испытывал серьезные экономические трудности с конца февраля – с высокой вероятностью в дальнейшем компания может обанкротиться, если в ситуацию не вмешаются сторонние игроки, хотя до октября текущего года на банкротство действует мораторий.

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По мнению руководителя Content Review Сергея Половникова, проблемы «Связного» во многом вызваны невозможностью возврата денежных средств поставщиками из-за границы, с которыми сеть сотрудничала до введения санкций. Отмечают эксперты и отсутствие у ритейлера достаточного для формирования новых логистических цепочек финансового потока.

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#россия #суд #связной #банкротство
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