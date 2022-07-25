Ранее похожая история произошла и с "Яндекс.Едой"

За последние несколько месяцев ряд крупных российских компаний и сервисов, включая службы доставки продуктов «Яндекс.Еда» и «Delivery Club», а также медлабораторию «Гемотест», успел, что называется, отличиться – в крайне негативном смысле. Упомянутые фирмы, а также некоторые другие, допустили крупные утечки баз данных с информацией о своих клиентах, включая персональные и другие чувствительные данные. После этого в Минцифры, Госдуме и Роскомнадзоре заговорили об ужесточении наказания за безответственное обращение с персональными данными граждан, но законы, как известно, обратной силы не имеют.

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Московский мировой суд оштрафовал «Гемотест» на 60 тысяч рублей по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ – максимальным наказанием по этой статье является штраф 100 тысяч рублей, что, с учетом масштабов инцидента и его последствий, совершенно несоразмерно причиненному гражданам ущербу. Вероятно, недовольные клиенты лаборатории в дальнейшем будут обращаться в суд за моральной компенсацией – напомним, что пострадавшие от утечки базы данных «Яндекс.Еды» уже подали коллективный иск, воспользовавшись помощью юристов и правозащитников из организаций «Роскомсвобода» и «Сетевые свободы».