реклама
Мобильная Action/RPG в стиле hack and slash Diablo Immortal уже успела «прославиться» среди геймеров как игра, заточенная в первую очередь на донат: как подсчитали дотошные гриндеры, на максимальную прокачку персонажа может потребоваться свыше 100 000 долларов или до 10 лет. Подобная жадность разработчиков не нашла понимания у игровой общественности – так, на портале Metacritic рейтинг проекта составляет 0.4 балла из 10 максимальных.
Сейчас же, по всей видимости, вокруг Diablo Immortal назревает новый скандал: пользователь Reddit рассказал, что его сын без спроса потратил на микротранзакции в игре около 2000 долларов США. Отец обратился в поддержку компании Blizzard, и та сначала якобы согласилась вернуть ему денежные средства, но потом передумала, сославшись на один из пунктов пользовательского соглашения. Гражданин обратился в банк, требуя отменить соответствующие переводы, но в банке с него потребовали предоставить документ, подписанный Blizzard – та, естественно, предоставлять его не захотела.
Часть комментаторов посочувствовала создателю треда и посоветовала ему пораньше устроить сына на работу, чтобы тот компенсировал отцу убытки. Другая же часть заявила, что считает автора жуликом и фальсификатором: по их мнению, он или выдумал всю историю и сфабриковал доказательства, или потратил деньги на донат сам, и, получив недостаточно ценный лут, придумал историю с сыном.