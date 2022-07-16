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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Поставки HDD во 2 квартале 2022 года снизились на 33 % по сравнению с тем же периодом 2021
На снижение спроса повлияло сразу несколько факторов
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Как сообщает Storage Newsletter, спрос на жесткие диски во втором квартале 2022 года радикально сократился, что повлекло за собой снижение отгрузок на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарно в потребительском и корпоративном сегменте было реализовано 44.3-46,5 миллионов HDD.

Наиболее значительно упал спрос на компактные 2.5-дюймовые жесткие диски, что объясняется переходом ноутбуков на большинстве рынков на твердотельные накопители: в тех моделях мобильных ПК, в которые ранее производители устанавливали HDD на 500-1000 ГБ, теперь можно увидеть SSD на 120-128, 240-256 или 480-512 ГБ. Жесткие диски продолжают использоваться в основном в лэптопах, продающихся на рынках развивающихся стран.

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Сильно снизились и продажи магнитных накопителей для десктопов и систем видеонаблюдения, наименьший же спад показал корпоративный сектор, причем речь идет о рынке, который до этого каждый год рос: цифровизация продолжается, и дата-центрам, а также облачным хранилищам требуются емкие HDD с низкой стоимостью одного гигабайта. Одним из главных факторов, касающимся не только сегмента ноутбуков, но и рынка накопителей в целом, является удешевление SSD и продолжающееся их внедрение в системы, предназначенные для различных сценариев использования. Сообщается, что во втором квартале текущего года производители 3D TLC и 3D QLC памяти снизили цены на свои чипы в среднем на 8-13%.

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#toshiba #hdd #western digital #seagate #экономика #жесткие диски
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