Несмотря на наступление криптозимы

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на информацию, полученную от компании Tangem и сотрудников ритейлеров «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon, весной в России резко взлетели продажи аппаратных криптокошельков – в несколько раз по сравнению с прошлым кварталом. По мнению некоторых экспертов, росту продаж способствовало кратное увеличение ассортимента, а также появление в каталогах интернет-магазинах и на полках недорогих моделей.

реклама

Управляющий партнер Tangem AG Сергей Хар считает, что повышение спроса на криптокошельки связано еще и с появлением в России валютных ограничений и использованием гражданами стейблкоинов для их преодоления. Частично согласен с ним и глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: по мнению специалиста, в апреле и мае большое количество подобного рода устройств приобрели уезжающие из России работники IT-сферы – многие из них выводили свои деньги через криптовалюты, поскольку открыть счет в зарубежном банке гражданину РФ стало еще сложнее, чем раньше, а отечественные финансово-кредитные учреждения оказались во многом отрезаны от мировой экономической системы. В подобных непростых условиях использование криптовалют, в частности, обеспеченных стейблкоинов, выглядело вполне приемлемым выходом, которым часть «айтишников» успешно и воспользовалась.