Ранее компания намеревалась поднять стоимость некоторых безлимитных тарифов в 1.5-2 раза

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Ранее в СМИ и медиа сообщалось о намерении российского оператора мобильной связи Tele2 поднять стоимость тарифов с безлимитным интернетом на 50-100% и о том, что Минцифры и ФАС готовятся в связи с этим к проведению проверки. После оперативной реакции государственных ведомств компания быстро пересмотрела свои наполеоновские планы – как сообщило Минцифры в своем телеграм-канале, представители Tele2 прислушались к рекомендациям и повысят цены в соответствии с текущим индексом потребительских цен – не более, чем на 50 рублей.

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Пару дней назад многие пользователи Tele2 получали СМС-уведомления о значительном увеличении стоимости их тарифных планов – например, с 450 до 750 рублей в месяц. Новые расценки должны были вступить в силу уже с 5-7 июля текущего года, но сейчас, судя по заявлению Минцифры, необоснованное подорожание отменяется, поэтому клиенты оператора могут не беспокоиться, хотя эксперты все равно прогнозируют отток части пользователей к другим компаниям из «большой четверки»: своим решением, пусть и отмененным благодаря стараниям антимонопольщиков, оператор наглядно продемонстрировал свое отношение к интересам клиентов. А поскольку в России с декабря 2013 года можно менять поставщика услуг мобильной связи, сохраняя за собой номер мобильного телефона, переход к другому оператору для граждан будет несложным.